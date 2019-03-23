ليبيا – إعتبر مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي أن الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي خالية من الأهداف.

التونسي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد إن المركزي لم يطلع على قانون الإقرار وما أحيل له نسخة من الميزانية متعلقة بالإيرادات والمصروفات الخميس الماضي فقط.

وأشار إلى أنهم قدموا مجموعة من الملاحظات للرئاسي وأصروا على ضرورة تسديد جزء من الدين العام واستبدال دعم المحروقات بالدعم المالي المباشر ، مبدياً اعتراض المركزي على زيادة النفاقات وخاصة الباب الثاني.