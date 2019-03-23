السعودية – خطف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أنظار المشاهدين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث والذي اختتم ظهر اليوم السبت في صحراء الدهناء.

وخلال فعاليات اختتام المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء شارك الملك سلمان في أداء رقصة العرضة العسكرية التقليدية السعودية.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية مقطع فيديو يظهر الملك سلمان وهو يشارك في العرضة من المنصة التي كان يجلس فيها مع عدد من الأمراء بينهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ولفت العاهل السعودي انتباه الحاضرين عندما قام خلال انتهائه من أداء رقصة العرضة بتقبيل علم السعودية، قبل أن يعود إلى مقعده لمتابعة الحفل.

​وقام الملك سلمان خلال الحفل بتسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بـ جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية” من قبل الملك سلمان.

وشهد المهرجان الذي استمر 43 يوما مشاركة أكثر من ألف مالك إبل، كما تميز بالفعاليات المصاحبة والمتمثلة في القرية التراثية، وفعاليات النوماد، ومعرض الفنان المقيم الذي شارك فيه تشكيليون من مختلف دول العالم.

وضم المهرجان الرحلة الاستكشافية لقافلة “ركايب” التي جابت صحراء الربع الخالي لأكثر من 25 يوما بمشاركة 81 شخصا من أكثر من 21 دولة، قاطعين قرابة 600 كيلومتر، بداية من “أوبار” وعبورا بالكثير من المعالم التاريخية في صحراء الربع الخالي.

وسجلت هذه الدورة من المهرجان مشاركة أول امرأة في سباقات الهجن وهي الأميرة جميلة بنت عبد المجيد بن سعود بن عبد العزيز.

المصدر: وسائل إعلام سعودية