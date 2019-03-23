ليبيا – كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للدعم المركزي بمرافقة وتأمين عملية نقل الجمهور الرياضي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب الأفريقي ضمن إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا مصر2019 والتي ستقام غداً الأحد بمدينة صفاقس بتونس.

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كما كلفت الوزارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها مصلحة الجوازات والجنسية والإدارة العامة لأمن المنافذ ومديريات الأمن بالمناطق في تأمين الجمهور الرياضي كلاً حسب اختصاصه.



وأكدت داخلية الوفاق على أن عمليات النقل تسير بشكل صحيح, مؤكدةً على حرصها واستعدادها التام في تأمين عملية نقل الجمهور الرياضي من كافة ربوع ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً للوصول إلى الحدود الليبية التونسية.