ليبيا – أصدر عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داحلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم السبت تعليماته لمديريات الأمن بالمناطق تقضي بإيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات والإعتصامات مؤقتاً.

باشاآغا أرجع هذه الخطوة بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق إلى الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد والتهديدات للقيام بأعمال تخريبية تمس الوطن والمواطن, وخوفاً من قيام من وصفهم بـ” أصحاب النفوس المريضة ” باستغلال المظاهرات والإعتصامات لتنفيذ أعمال التخريب والشغب.

وأشار وزير داخلية الوفاق إلى أن هذا الوقف لمنج تراخيص التظاهر سيستمر حتى زوال أسباب التوقعات الأمنية التى لم يذكرها.