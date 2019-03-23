ليبيا – قامت دوريات الدعم المركزي فرع تاجوراء بمرافقة وتأمين أعضاء من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي تاجوراء، بجولة تفتيشية بناءاً على البلاغات الواردة للحرس البلدي تاجوراء من المواطنين على بعض المحلات التجارية والمخابز بالمنطقة.

دوريات الدعم المركزي وجدت خلال الجولة التفتيشية وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق تجاوزات في بعض المخابز مما أضطر إلى قفلها بسبب عدم نظافتها نهائياً وعدم نظافة العاملين بها وعدم وجود شهادات صحية لديهم.

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وكما تم أيضا التفتيش على عدد من المقاهي التي وُجدت بها بعض العمالة الوافدة الذين لاتوجد لديهم شهادات صحية وغير مهتمين بالنظافة الشخصية لهم وكما شملت الجولة بعض المحلات التجارية.

وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة وقفل بعض المحلات وإنذار اصحاب المحلات الأخرى بضرورة الاهتمام والالتزام بالشروط الصحية والنظافة لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي.