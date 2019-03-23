ليبيا – قال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف إنه كان يتجنب توجيه حديث مباشر لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء منصات التواصل الإجتماعي لثقته في أنهم يجتهدون لتحقيق الصالح العام، مشيراً إلى محاولته قدر الإمكان التعاطي إيجابياً مع كل مايثيرونه.

المستشار بوشناف دعا بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مؤسسات المجنمع المدني ومنصات التواصل الإجتماعي إلى توجيه جهدهم لتنبيه المواطنين بواجباتهم فلا يستقيم الأمر إن أُهدرت الواجبات وطولب بالحقوق بحسب قوله.

وأشار إلى أن الوطن يتعافى من حرب مدمرة وحالة إصطفاف نالت من وحدته، لافتاً إلى أن الوزارة تحاول أن تعيد للدولة هيبتها وللقانون سطوته في مواجهة الخارجين عليه.

وتابع قائلاً :” تواجهنا حالة من السلبية القاتلة وقبول لحالة الإنفلات وكأن البعض يريد دولة ولكن على الآخرين لا عليه، الوعي المجتمعي بقبول جهود إقامة الدولة مقدم في منظوري على نقاش شكل الحكم فيها “.

كما أعرب عن تمنياته بأن يقوم حراك وطني داعم ومعاضد لكل مايؤدي إلى استعادة الأمن وفرض النظام.