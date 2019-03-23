ليبيا – في إطار اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية المرافق العامة والخاصة ومتابعة الأحداث الأمنية الطارئة أصدر وزير الداخلية المفوض قراراً يقضي بتشكيل غرفة أمنية مؤقتة للطوارئ ويكون مقرها بمديرية أمن طرابلس.

داخلية الوفاق بيّنت وفقاً لموقعها الرسمي أن الغرفة تضم مدير أمن طرابلس رئيساً وعضوية كل من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الأمن بجهاز المخابرات ومدير مكتب وزير الداخلية المفوض ونائب مدير مكتب المتابعة والمعلومات ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي وإدارة الاستخبارات العسكرية وعن مكتب المناوبة والتنسيق.



وتتولى هذه الغرفة متابعة الأحداث الأمنية الطارئة وتلقي المعلومات بالإضاف لاتخاذ الإجراءات الأمنية العاجلة بشأنها وتنفيذ البرامج والسياسات الأمنية التي تصدر لمواجهة الظروف الطارئة وطرق مواجهتها كذلك التنسيق مع الجهات المختصة للتصدي لأي أعمال تخريبية.

كما وتتولى الغرفة المشكلة متابعة تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة من الوزارة واقتراح تعديلها أو تغييرها حسب ظروف تنفيذها.