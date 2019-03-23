ليبيا – أكدت داخلية الوفاق في بيان لها، على أن التقارير الأولية بحسب الكشف الفني بشأن الأجسام المشبوهة التي عُثر عليها داخل مقر البريد المركزي في طرابلس لم يتضح بها وجود أي عبوات ناسفة أو مفرقعات أو مواد قابلة للتفجير داخل هذه الطرود.

داخلية الوفاق أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أنه سيصدر بيان بالخصوص يكشف نتائج التحقيق بهذه الواقعة بكل شفافية، مشيرةً أن الإجراءات اللازمة تم اتخادها لتأمين مقر البريد وكافة المرافق الحيوية بمدينة طرابلس ورفع درجة الاستعداد والإجراءات الأمنية بمحيطها.

وناشدت الوازرة الجهات الإعلامية والسفارات الأجنبية بعدم الاعتماد على وسائل الإعلام والمصادر غير الرسمية في تقييم المعلومات الأمنية وإنتظار البيان الرسمي الذي سيصدر عن الوزارة حول حقيقة الأمر.

كما طمأنت الوزارة كافة المواطنين الأجانب المقيمين بأنها تتعامل بكل جدية وحزم مع مثل هذه البلاغات وستتخذ كافة الإجراءات الامنية التي تضمن سلامتهم وحماية المرافق العامة والخاصة.

يشار إلى أن القيادي في كتيبة ثوار طرابلس أدهم ناصوف قد أكد بوقت مبكر يوم الجمعة على عثورهم على عبوات ناسفة بالقرب من مقر البريد المركزي طرابلس ، موضحاً بأن وحدات تفكيك المتفجرات قد قامت بتفكيك العبوات وهو ما نفته داخلية الوفاق في بيانها .