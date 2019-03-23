العراق – فاز المنتخب السوري على نظيره الأردني بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في مدينة البصرة العراقية، وذلك ضمن دورة الصداقة الودية الثانية لكرة القدم.

وأحرز السوري فراس الخطيب هدف الفوز الوحيد لبلاده، في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وكان منتخب سوريا قد خسر في مباراته الأولى أمام نظيره العراقي، وبالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وثأر المنتخب السوري بذلك من نظيره الأردني لهزيمته أمامه، في نهائيات كأس الأمم الآسيوية “الإمارات 2019″، بهدفين من دون رد، وخروجه من دور المجموعات للبطولة القارية.

المصدر: RT