ليبيا – أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة صحة الوفاق الطاهر عبد العزيز سليمان على أن استحداث إدارة الشؤون الطبية جاء لخلق نوع من التناسق والتناغم بين أقسام المستشفيات والمختبرات والقطاع الخاص والتمريض والجودة وشؤون المناطق الصحية لتؤدي الوظائف المناطة بها على أحسن وجه.

الطاهر أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن هناك مؤشرات تدل على تحسن الخدمات الصحية رغم استمرار بعض العراقيل الموجودة سابقاً والمتمثلة في عدم استكمال صيانة بعض المرافق الصحية نتيجة توقف عمل الشركات الأجنبية عن عمليات الصيانة وتعرض بعض المرافق للتخريب وهجرة العناصر المغتربة دون وجود بديل كافٍ لها خصوصاً بالمناطق البعيدة مما أثر سلباً على مستوى تقديم الخدمات.

ونوّه إلى اعتماد البرنامج الوطني للأورام بقرار صادر عن المجلس الرئاسي لوضع السياسات والخطط وتحديد بروتوكولات العلاج وسنعمل على تفعيل أقسام الأشعة العلاجية وسيتم قريباً افتتاح أقسام الأشعة العلاجية في كل من المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة ومركز مصراتة الطبي.

ولفت إلى أن الإدارة تعمل على دعم مراكز علاج العقم وسيبدأ برنامج تدريبي للعناصر العاملة في كل من مركز علاج العقم في بنغازي والبيضاء وسيتم انشاء مركز علاج عقم بالزاوية إلى جانب تفعيل مراكز العقم في سبها والزنتان.

كما بيّن أن الإدارة تعمل على تحديد المستشفيات الفعلية العاملة ودعمها ففي السابق كان عدد المستشفيات 97 مستشفى ارتفع عددها إلى 222 مستشفى مما أثر سلباً على آداء العمل وتقديم الخدمة للمواطنين بالإضافة لتفعيل الأماكن المخصصة للصحة الإنجابية والتي توجد في 20% من المرافق الصحية.

وإستطرد حديثه قائلاً:” نعمل الآن على زيادة القدرة السريرية لمستشفيات مفصلية مثل مستشفى مزدة ومستشفى براك العام ومستشفى العافية بهون ونؤكد على دعمها خصوصا في خدمات الطواريء والولادة والأطفال وعلى زيادة حضانات حديثي الولادة ووضع معايير للأمراض التخصصية بمشاركة المتخصصين والمراكز المتخصصة وتفعيل البرامج الوطنية للأورام والسكر والعقم لوضع السياسات الوطنية وتفعيل عمل العيادات المجمعة على مدى الـ 24 ساعة”.

وأوضح أنه استكمالاً لزيارة رئيس المجلس الرئاسي ووزير الصحة ووكيل عام الوزارة قامت الإداراة بزيارة المرافق الصحية في المناطق الجنوبية والجفارة وطرابلس كما زارت لجنة المرافق الصحية في القرة بوللي ومسلاتة وترهونة والخمس وبني وليد ومن المزمع الإتجاه إلى مناطق الجبل قريباً لمعرفة مؤشرات تحديد الخدمة الصحية و البنية التحتية للمرافق الصحية والقوة العاملة في القطاع واستغلال الإمكانيات المتاحة وقدرة الإدارات الحالية على إدارة المرافق.