روسيا – افاد نائب رئيس غازبروم الروسية أندريه كروغلوف، امس، إن الشركة تدرس إمكانية تسوية مدفوعات توريد الغاز للصين بالروبل أو اليوان.

وأضاف كروغلوف في تصريحات، لوسائل إعلام روسية ” “ندرس هذه المسألة ، الانتقال إلى تسوية التعاملات بالعملة الوطنية هو أحد المجالات التي نعمل فيها. الحكومة الروسية تدعم هذا التوجه من حيث المبدأ”.

وفي 21 مايو / أيار 2014، وقعت شركة غازبروم الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية “CNPC”، على صفقة لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة ثلاثين عاما، وفقا لشروط مرضية.

وجرى التوقيع على الصفقة حينذاك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الروسية إمداد الصين بالغاز في ديسمبر / كانون الأول 2019، و تسعى لأن حصتها من إجمالي واردات الصين من الغاز إلى 25 في المئة بحلول 2035.

وفي 2016 و2017، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 69.52 مليار دولار و 84.07 مليار دولار على التوالي، وفق بيانات رسمية.

الأناضول