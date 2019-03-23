روسيا – أعرب رئيس شركة “غازبروم” الروسية أليكسي ميلر، عن استعدادهم لتمديد اتفاقية نقل الغاز مع أوكرانيا، المقرر أن تنتهي نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع ميلر، مع رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف، وسياسيين أوكرانيين، الجمعة، بالعاصمة موسكو.

وتطرق ميلر، إلى الاتفاقية التي تسمح لشركة “غازبروم” بنقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، قائلا “هذه الاتفاقية تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وغازبروم مستعدة لتمديد الاتفاقية”.

كما أبدى استعدادهم للتفاوض من أجل تصدير الغاز إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه من المبكر الحديث عن السعر، “ولكن في عقد جديد، يمكنكم أن تكونوا متأكدين أن الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأوكرانيين، ستكون أرخص بـ 25 بالمئة” من الأسعار الحالية.

وفي 2018، صدرت “غازبروم” 194,4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، 30 بالمئة منها مرت عبر أوكرانيا.

الأناضول