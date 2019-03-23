ليبيا – طالبت قبيلة المقارحة في بيان لها اليوم السبت بالافراج الصحي عن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبد الله السنوسي ، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها بالداخل والخارج .

قبيلة المقارحة إعتبرت في بيانها الذي تُلي خلال وقفة إحتجاجية بميدان الجزائر في طرابلس وإطلعت عليه المرصد بأن إطلاق سراح السنوسي سيدعم بشكل كبير المصالحة الوطنية والسلم الأهلى لما له من تأثير قوي على مكونات المجتمع الليبي ، مبينةً بأن ذلك كان واضحاً خلال لقاءاته مع وفود القبائل والمدن الليبية داخل سجنه.

وأكد البيان على وحدة التراب الليبي ونبد خطاب الكراهية والعنف ودعم المصالحة الوطنية الشاملة والسلم الاهلي ، مطالباً بحماية سيادة ليبيا دولة المؤسسات التي تحمي حقوق مواطنيها وفقاً للقانون.

وششد البيان على أن السنوسي لم يكن يوماً عدواً لأبناء وطنه ، مؤكداً على أن الاخير كان خصماً عنيداً لأعداء الوطن .

كما طالبت القبيلة في بيانها بإطلاق سراح كافة أبنائها وأبناء القبائل الاخرى من السجون لتعزيز المصالحة الوطنية والالتفات إلى بناء ليبيا ، معتبرةً بأن المصالحة هي الخيار الوحيد لإنقاذ الوطن وأن إطلاق سراح السنوسي يشكل خطوة أساسية فيه ويعبر عن رغبة حقيقية لرسم غد مشرق لوطن مقسم ومتشظي.