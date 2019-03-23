مئات آلاف البريطانيين يطالبون وسط لندن باستفتاء جديد حول “بريكست”

مئات آلاف البريطانيين يطالبون وسط لندن باستفتاء جديد حول “بريكست”

انجلترا – خرج مئات الآلاف من البريطانيين اليوم السبت إلى شوارع العاصمة لندن مطالبين بتنظيم استفتاء جديد بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع منظمو الحملة أن يتجاوز عدد المتظاهرين اليوم مليون شخص.

وانطلقت مسيرة المتظاهرين من شارع بارك لين وحديقة هايد بارك إلى ساحة البرلمان، وترفع فيها شعارات تطالب بتجميد عملية انسحاب المملكة من الاتحاد وإعطاء الشعب الكلمة الفصل في تقرير مصير بلاده.

ووقع نحو 4 ملايين شخص حتى صباح اليوم السبت على عريضة تطالب البرلمان بإلغاء “بريكست”.

ونظمت في لندن حملة شعبية مماثلة في أكتوبر الماضي.

ورفض البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي للمرة الثانية مشروع الاتفاق المنسق بين حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي بشأن “بريكست”.

وعلى خلفية خسارة ماي الجديدة في البرلمان، صادق المشرعون على التنحي عن الخطة الأصلية التي كانت تقضي بخروج لندن من الاتحاد أواخر الشهر الجاري وتأجيل “بريكست” لثلاثة أشهر.

وإذا عجزت ماي خلال هذه الفترة عن تقديم مشروع انسحاب متفق عليه مع بروكسل يرضي المشرعين في بلادها، فمن المحتمل أن تخرج المملكة من الاتحاد دونما اتفاق.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية