ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور سليمان اليوم السبت برفقة رئيس غرفة العمليات البحرية ورئيس لجنة الدعم الفني بالإدارة بزيارة لغرفة العلميات البحرية في مبني راديو مينا بميناء طرابلس الرئيسي وكذلك زيارة غرفة راديو مينا.

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل إطلع خلال هذه الزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية على سير العمل الخاص بالغرفة لتتبع حركة الزوارق البحرية التابعة للإدارة والعمل على الربط والتنسيق بين راديو مينا وغرفة العمليات بالإدارة بالإضافة إلى التنسيق بين الزوارق البحرية والغرفة الرئيسية “ط1” بوزارة الداخلية من خلال غرفة السيطرة التابعة لمكتب التنسيق والمعلومات بالإدارة العامة لأمن السواحل.

وكما تم خلال الزيارة مناقشة موضوع توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لإنجاح سير العمل بالغرفة.