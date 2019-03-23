ليبيا – انتعشت أقسام العمليات داخل مركز سبها الطبي بعد أن سجلت إجراء 600 عملية في مختلف الأقسام في أقل من 3 أشهر وبمعدل زيادة عن السنة الماضية بلغ 200% .

مدير مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش أرجع وفقاً لوزارة الصحة ارتفاع معدل إجراء العمليات إلى دعم وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى بتجهيز المركز بعدد 4 أجهزة مناظير طبية لإجراء الجراحات دخلت 2 منها فقط طور العمل فيما سيجري تركيب الجهازين الآخرين.

واعتبر رئيس قسم العمليات بالمركز علي عبد القادر السعيدي أن ارتفاع معدل إجراء العمليات خلال الفترة من 1 يناير وحتى الـ20 من مارس من العام الجاري نقلة نوعية خصوصًا أن إجمالي العمليات التي أجراها المركز خلال العام الماضي بلغ 1270 بمختلف أقسامه الجراحية. وبحسب التقرير الصادر عن قسم العمليات أجرى قسم النساء والولادة 274 عملية فيما أجرت الأقسام الجراحية 27 عملية منظار لإزالة المرارة و 4 عمليات استئصال غدة درقية و 4 عمليات قسطرة كلى. كما أجرى قسم العيون 88 عملية منها 82 عملية لإزالة الماء الأبيض و 6 حالات مستعجلة بسبب إصابات داخل العين أما قسم العظام فقد أجرى 83 عملية في حين أجرى قسم الباطنة 3 عمليات منظار للمريء. وفي سياق متصل ذكر مدير مركز سبها الطبي أن المركز قد أحال طلبية من المستلزمات والأدوية إلى وكيل عام وزارة الصحة لتوفيرها بشكل عاجل، متوقعاً بأن يتخطى إجمالي العمليات خلال العام الحالي 3000 عملية بعد ارتفاع معدلات التردد على المركز.