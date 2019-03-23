ليبيا – نظم عدد من المواطنين اليوم السبت وقفة إحتجاجية أمام مقر بلدية طرابلس في ميدان الجزائر للمطالبة باطلاق سراح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله السنوسي .

ورفع المحتجون لافتات تطالب باطلاق سراح كافة السجناء وتنادي بالمصالحة الوطنية ، معتبرين بأن اللواء السنوسي سيكون رجل المصالحة الوطنية في البلاد.

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يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد إصدار وزارة العدل بالحكومة المؤقتة أمر إفراج بحق كل من رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله السنوسي وذلك لاسباب صحية وهو ما رفضته وزارة عدل الوفاق التى إعتبرت بأن أوامر الافراج عن السجينين حق أصيل لها .