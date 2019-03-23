ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن هناك من كان يتفاوض مع لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة وفي الخلف يتفاوضون مع الرئاسي للحصول على المناصب والمكاسب.

نصية إعتبر في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أنه عند وصول لجنتي الحوار إلى اتفاق أوقفوا التنفيذ بحجج واهية وأعادوا الكرة اليوم من خلال طلب الاستمرار في التفاوض من أجل الحصول على مكاسب ومناصب بالمؤتمر الجامع بحسب قوله.

يشار إلى أن لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة قد توصلتا شهر اكتوبر الماضي لإتفاق على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية ووضع برنامج زمني ومكاني لانعقاد التجمعات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي الجديد وتضمين الاتفاق السياسي المعدل للاعلان الدستوري.