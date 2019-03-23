وزير الدفاع التركي: لا يمكننا القبول بوجود “إرهابيين” عند حدودنا الجنوبية

وزير الدفاع التركي: لا يمكننا القبول بوجود “إرهابيين” عند حدودنا الجنوبية

تركيا – صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن أنقرة لا يمكن أن تقبل بوجود مسلحين على الحدود الجنوبية لبلاده.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة اجتثاث المسلحين في شرق الفرات، مؤكدا أنهم يهددون تركيا وشعبها وحدودها ويعرضونها للخطر.

وجاءت تصريحات خلوصي أكار خلال زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تنتظر من الأطراف المعنية الالتزام بتعهداتها حيال شرق الفرات ومنطقة منبج شمال سوريا، في أقرب وقت.

وتابع: “قلنا مرارا لنظرائنا إننا لن نسمح بتشكيل أي ممر إرهابي أو فرض الأمر الواقع شرق الفرات”.

وبين أكار أن تركيا تتطلع لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 – 40 كيلومترا في المنطقة ووضعها تحت سيطرة الجيش التركي لضمان الأمن والاستقرار، موضحا أن هدف أنقرة أيضا هو ضمان عودة السوريين إلى منازلهم.

وفيما يتعلق بمنطقة إدلب، قال أكار: “نواصل مباحثاتنا مع روسيا من أجل تطبيق القضايا المتفق عليها سابقا”.

ووصل أكار، برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، إلى مطار ولاية غازي عنتاب، وتوجهوا بواسطة مروحية عسكرية إلى الوحدات الحدودية.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن وزير الدفاع وقائدا الأركان والقوات البرية قاموا بزيارات تفقدية للوحدات الحدودية واجتمعوا بقادتها.

المصدر: الأناضول