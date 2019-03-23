تركيا – صرح وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، إن بلاده والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أن قوة اقتصاد تركيا وأدائه، يواصل إزعاج بعض الأطراف.

وأوضح “ألبيراق” في كلمة خلال مؤتمر السيارات التاسع بإسطنبول، أن مؤشر ثقة المستهلك في تركيا، يواصل صعوده بإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن وزارته تقوم بكفاح دؤوب ضد التضخم وارتفاع أسعار السلع، مشيرا أن كافة القطاعات ساهمت بإيجابية في حملة مكافحة التضخم، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتذبذبت أسعار الصرف في تركيا، خلال أغسطس/ آب الماضي بفعل عوامل خارجية، سرعان ما نفذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات لضبط الأسواق.

الوزير التركي، قال إن عملية التوازن في الاقتصاد التركي، جرت بسرعة كبيرة، على عكس توقعات الكثير من الاقتصاديين والأكاديميين المحليين والأجانب.

وزاد: “تركيا تجاوزت كافة الامتحانات الاقتصادية العصيبة بنجاح، دخلنا مرحلة إيجابية رغم كافة الحملات السلبية، والحملات التي تحاول إضعاف الاقتصاد التركي تزيد من قوتنا”.

وتوقع الوزير ألبيراق أن تتدنى نسب التضخم في تركيا مع حلول سبتمبر/ أيلول القادم إلى ما دون 10 بالمائة، مقابل قرابة 19.5 بالمائة حاليا.

الأناضول