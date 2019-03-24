الرياض – فاجأت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، جمهور حفلها الأول بمدينة الرياض في السعودية بهدية وضعتها على كل مقعد في صالة الحفل.

وأحيت المغنية أحلام أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 21 مارس الجاري، على خشبة مسرح القاعة الرئيسة في مركز الملك فهد الثقافي، الذي يتسع لـ 3 آلاف شخص.

وانتشر هاشتاغ “أحلام في الرياض” على صفحات تويتر، شارك فيه مستخدمو الإنترنت لقطات متنوعة من الحفل.

وشارك المغردون صورا وفيديوهات من الهدية التي فاجأتهم بها أحلام، وهي عبارة عن حقيبة تضم العلم السعودي وعلبة من الشوكولاتة، وضعت على كل مقعد في صالة جمهور الحفل.

وأدت الفنانة الإماراتية مجموعة متنوعة من أغانيها الخليجية الرائجة من قديمها وجديدها.

كما عرضت أحلام لجمهورها في السعودية للمرة الأولى فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أبرحل”.

المصدر: صحف عربية