الولايات المتحدة – حجز المخرج العالمي، كوينتين تارانتينو، موقع الصدارة لدى متابعي الفن السابع ضمن أفلام عام 2019، منذ أن أعلن عن شروعه في تصوير أحدث أفلامه الذي حمل عنوان “ذات يوم في هوليوود”.

وبعد عدة أشهر من بدء العمل على فيلم الإثارة والجريمة الأمريكي، الذي سيعرض صيف هذا العام، أطلقت الشركة المنتجة الفيديو الترويجي الرسمي الأول لفيلم “ذات يوم في هوليوود” (Once Upon a Time in Hollywood).

الفيلم من تأليف وإخراج، كوينتين تارانتينو، وهو الفيلم التاسع للمخرج الذي يعد من أكثر المخرجين جماهيرية لدى عشاق السينما. وما يضيف تشويقا أكبر على الفيلم، هو مشاركة ألمع نجوم هوليوود فيه: ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وأل باتشينو ومارغو روبي وغيرهم.

ويتحدث الفيلم عن الزمن الذي انتشرت فيه جرائم القتل الوحشية للمهووس، تشالز مانسون، وعصابته في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، وعن مخلفاتها وآثارها على المجتمع.

المصدر: لايف. رو