ليبيا – بدأ مكتب التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لإدارة مطار طرابلس الدولي في عقد سلسة من الدورات التدريبية بمقر إدارة المطار في إطار الرفع من كفاءة جميع الموظفين بمختلف التخصصات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المطار.

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حيث عقد خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمصلحة المطارات دورتين تدريبيتين لعدد من الموظفين والفنيين التابعين للمطار إحداها دورة فى مجال الأمن والسلامة القاها المهندس مصباح شهوب والأخرى في كتابة التقارير الفنية القتها المهندسة آسيا هاشم.

كما سيتم تنفيذ دورة هذا الأسبوع في إنارة المهابط تغطي الجانبين النظري والعملي وسوف يلقيها المهندس عبد المجيد عوض.