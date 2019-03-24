التحالف العربي يعلن عن عملية عسكرية في صنعاء

التحالف العربي يعلن عن عملية عسكرية في صنعاء

اليمن – أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، أنه ينفذ عمليات استهداف في العاصمة صنعاء، مناشدا المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

كما أعلنت قيادة التحالف العربي في بيان عن عملية استهداف لمواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وطلب التحالف في بيانه من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم.

وسبق أن نفذت طائرات التحالف عمليات مماثلة في العاصمة صنعاء استهدفت ورش تصنيع وتخزين طائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين شمال وشرق العاصمة صنعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم عملية عسكرية مشروعة لتدمير هدفين عسكريين.

وقال إن الهدفين هما كهفان يستخدمهما الحوثيون لتخزين الطائرات من دون طيار.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ 19 يناير، 31 يناير، و9 فبراير، التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات من دون طيار تتبع أماكن تواجد الخبراء الأجانب.

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية.

من المهم الإشارة إلى أن جماعة “أنصار الله” الحوثية هددت يوم السبت 16 مارس باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا ضدهم في اليمن.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي في صنعاء قوله: “أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو”، مضيفا أن “دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية”.

وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفقا للوكالة الفرنسية.

وسبق أن استهدف الحوثيون مدنا سعودية حدودية، وكذلك العاصمة الرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي.

المصدر: وكالات