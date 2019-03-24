الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 0.62 بالمائة في فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2018.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، اطلعت الأناضول عليها، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 113.5 نقطة في فبراير 2019، مقارنة بنحو 112.8 نقطة في فبراير/شباط 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.09 بالمائة، مقابل نحو 113.4 نقطة في يناير/كانون ثاني الماضي.

وساهم في ارتفاع التضخم بالكويت، زيادة أسعار 8 مجموعات، تصدرتها مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 12.59 بالمائة، والاتصالات بـ6.13 بالمائة، ثم الصحة 3.28 بالمائة، ثم المفروشات المنزلية بـ 2.5 بالمائة.

وفي البحرين، ارتفع التضخم السنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 0.9 بالمائة، إلى 132.6 نقطة، من 131.4 نقطة بالشهر المماثل من العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.20 بالمائة، مقارنة مع 132.3 نقطة في يناير/كانون ثاني 2019، بحسب البيانات الصادرة الأحد، عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية).

وتسبب في زيادة التضخم بالبحرين، صعود أسعار 9 مجموعات أبرزها الخدمات الصحية بنسبة 6 بالمائة، ثم الاتصالات بـ 5.7 بالمائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4.3 بالمائة.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

الأناضول