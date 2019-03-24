ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

السراج أطلع بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على خطوات تنفيذ مشاريع الهيئة المدرجة بخطة عملها وبرامج صيانة المرافق الرياضية بمختلف مناطق ليبيا واستكمال احتياجاتها بالتنسيق مع جهاز تطوير المرافق الرياضية.

وتطرق الاجتماع إلى المباراة التي سيخوضها المنتخب الليبي لكرة القدم اليوم الأحد في مدينة صفاقس التونسية أمام منتخب جنوب أفريقيا لتحديد المتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا 2019.

وأطمأن رئيس المجلس الرئاسي على التحضيرات التي تخص المنتخب لخوض هذه المباراة المصيرية التي ينتظرها الجمهور الرياضي الليبي كما أطلع على عملية تأمين نقل الجمهور من البلديات كافة إلى تونس لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بتخصيص طائرتين لنقل مشجعي المنطقة الشرقية لحضور المباراة.