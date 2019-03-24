ليبيا – أصدر العاملين بقطاع الكهرباء في منطقة الجبل الغربي والقوى الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني أمس السبت بياناً إستنكروا فيه ما تعرض له خليفة عبدالكريم العكروت من اعتداء سافر وغير مبرر من مجموعة خارجة عن القانون والانسانية والاخلاق والضمير وتتنافي مع الأعراف والتقاليد والقيم الإسلامية التي تحرم الاعتداء على النفس البشرية.

العاملين بقطاع الكهرباء في منطقة الجبل الغربي طالبوا في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه تكليف محامي مقتدر لمتابعة خيوط القضية حتى يقع المجرمون في قبضة العدالة وينال المعتدي العقاب المستحق عن الاعمال الذي تتنافى مع الأعراف والتقاليد وتتنافى مع القيم الإسلامية التي تحرم الاعتداء على النفس البشرية.

وأشار البيان إلى ضرورة اعتبار خليفة عبدالكريم العكروت شهيد واجب حيث تمنح له كل المخصصات والمكافاءات المالية والاعانات لاسرته على أن تتولى الشركة العامة للكهرباء توفير الرعاية الصحية لأسرته في الداخل والخارج إن لزم الامر.



وإقترح العاملين إطلاق اسم محطة خليفة العكروت بدلاً من محطة كهرباء شكشوك او مركز تدريب الشهيد خليفة العكروت و توفير الحماية اللازمة للمنشآت الكهربائية والعاملين بالقطاع ومنع يد العبث من الاساءة لهم.



ختاماً طالب العالمين بأهمية صيانة وتوفير مكان اقامة الإجهزة الإمنية وتوفير الاعاشة والمتطلبات الضرورية.