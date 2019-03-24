وذكرت وسائل إعلام محلية أن 3 عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، يُعتقد بأنهم هاربون من سوريا، فجروا أنفسهم بعد أن حاصرتهم قوات الأمن العراقية، ظهر الأحد، في بلدة القيروان، الواقعة إلى الجنوب من قضاء سنجار.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول: “قواتنا الأمنية من الجيش والحشد الشعبي وحشد العشائر تمكنت من محاصرة ثلاثة انتحاريين، فقاموا بتفجير أنفسهم، دون وقوع أي ضحايا”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي ذلك غداة إعلان قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، “القضاء التام على داعش”، وذلك بعد سيطرتها على آخر جيوبه في منطقة الباغوز، الواقعة على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت نهاية عام 2017، “النصر” الكامل على المتشددين بعد استعادة الموصل، التي جعلها التنظيم المتطرف “عاصمة الخلافة”.

وسيطر مسلحة داعش بعد هجوم واسع عام 2014، على مناطق واسعة في سوريا والعراق، قبل أن يعلنوا إقامة “دولة الخلافة” في تلك المناطق، التي كانت تعادل مساحة بريطانيا.