بغداد – اعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن توقيعها مذكرة تفاهم لدعم مشاريع المياه بمبلغ 250 الف يورو، فيما اعلنت فرنسا ان هذه المنحة ستساعد الحكومة العراقية في اعادة بناء البلد.

وقال وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية انه “تم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية كمنحة بمبلغ 250 الف يورو”، مبينا ان “المذكرة تخص تقديم مساعدات فنية فيما يتعلق بقطاع المياه في العراق”.

واضاف عناية ان “هذه المنحة ستقدم للجهات العراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالاضافة الى تقديم الخبرة في مجال تنفيذ مشاريع المياه”، لافتا الى ان “العراق بحاجة الى هكذا مساعدات ومنح لغرض تنفيذ المشاريع والبنى التحتية بالاضافة الى حاجة العراق الى تقديم الخبرة الفنية وتطوير قدرات العاملين في المجالات”.

من جانبه قال السفير الفرنسي في العراق برونو اوبير ان “توقيع هذه الاتفاقية يدل على اهتمام فرنسا لمسالة المياه في العراق وهي قضية من قضايا التنمية والتطوير في جميع مناطق البلد”، موضحا ان “الخبرة الفرنسية كبيرة ومعروفة في مجال المياه عن طريق شركات وخبراء وباحثين على مستوى العالم اذ يعد ضمن نشاطات الوكالة الفرنسية للتنمية”.

واكد اوبير ان “هذه الدراسات تكون مفيدة للحكومة في تحديد الحاجات والستراتيجيات في مسالة المياه وبالتالي ستساعد الحكومة العراقية في اعادة بناء البلد”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في 14 كانون الثاني 2019 الشكر لموقف فرنسا بالغاء الديون المترتبة على العراق عبر نادي باريس، وطرح مقترح توأمة بين مدينتي باريس وبغداد.