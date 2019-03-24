الولايات المتحدة – يبدو أن المعادن السائلة التي تستخدم في الروبوتات اللينة في مجال صناعة الأفلام، مثل شخصية “The Terminator”، قد تجاوزت الخيال.

ووفقا للباحثين الأمريكيين، فإن المعادن السائلة التجريبية مثل الغاليوم والسبائك الأخرى، عندما يضاف إليها النيكل أو الحديد، فإنها تكون قادرة على الإنحناء والتشكل بأشكال مختلفة باستخدام المغناطيس، مثل الشخصيات السينمائية الشهيرة “T-1000″ و”The Terminator 2: Judgement Day”.

وعلى الرغم من تطوير الباحثين للمعدن السائل سابقا، إلا أنه واجه عيبين أساسيين، وهما:

أولا، يمكن أن تمتد المواد أفقيا فقط بسبب توتر السطح الشديد، مما يجعلها محدودة للغاية من حيث قابلية التنقل.

وثانيا، لا يمكن معالجة المواد السابقة إلا عندما تغمرها المياه بالكامل. ويقول الباحثون إنه إذا أزيلت المادة من السائل، فإنها تتحول إلى نوع من العجينة، غير أن التطورات الجديدة قطعت خطوات كبيرة في حل هاتين المسألتين.

وأشار الباحثون إلى أنهم تمكنوا الآن من تقليل التوتر السطحي بشكل كبير عن طريق إضافة الحديد والنيكل إلى الغاليوم، وكذلك سبيكة من الصفيح مغمورة في حمض الهيدروكلوريك، وبذلك تمددت المادة إلى أربعة أضعاف طولها.

كما أظهرت المادة، التي تم اختبارها أثناء غمرها بالسائل، قابلية التوصيل، عن طريق توصيل قطبين وإضاءة مصباح من نوع “LED”.

ووجد الباحثون أن المعدن تخطى أيضا عقبة أخرى، حيث كان قادرا على الاتصال بقطب مثبت رأسيا فوق المعدن، خارج الماء دون أن يتحول إلى عجينة.

ويقول الباحثون إن التجارب التي أجروها “تقدم منصة أساسية واعدة لمزيد من تطوير المعادن السائلة، وقد تؤدي في النهاية إلى إنتاج روبوتات ذكية قابلة لإعادة التشكيل ديناميكيا في المستقبل”.

المصدر: ديلي ميل