ليبيا – وقع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر اليوم الأحد مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيني بوتشنو على التسليم والاستلام لمجموعة من سيارات الإسعاف والمجهزة بعناية فائقة والمقدمة من السفارة الايطالية.

وزارة الحكم المحلي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية التسليم إستهدفت بلدية” القره بوللي – الخمس – سبها – الزاوية – اوباري – الكفرة – طرابلس مستشفى الاطفال”.

وأشارت الوزارة إلى أن إستيلام سيارات الإسعاف يأتي في إطار برنامج جسر التضامن بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية والممول من قِبل الحكومة الإيطالية.

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