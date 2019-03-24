روسيا – علّق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، حول “التدخل الروسي” المزعوم في الانتخابات الأمريكية، قائلا “تمخض الجبل فولد فأرا ميتا مرة أخرى”.

ولمدة عامين تقريبا، حقق مولر في ادعاءات حول “تدخل روسي” مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، وهو ما تنفيه موسكو، وكذلك شمل التحقيق علاقات ترامب المزعومة مع روسيا، والتي تم نفيها من قبل الكرملين والبيت الأبيض. وفقا لتقارير وسائل الإعلام، لم يوص مولر، في ختام تحقيقه، بتقديم تهم جديدة ضد ترامب.

في وقت سابق، وجّه المدعي العام عددا من الاتهامات ضد موظفين سابقين في حملة ترامب الانتخابية لإدلائهم بشهادات كاذبة وغيرها من الانتهاكات. وفي إطار هذه القضية وجهت تهم للمدانين بارتكاب مخالفات مالية والعمل لصالح جماعات ضغط(لوبي).

كما اتهم مولر مجموعة من الروس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في عام 2016. ومع ذلك، لم تكن أي من الحالات المعنية مرتبطة بـ “مؤامرة مع روسيا” كما يشتبه بذلك معارضو ترامب.

وكتب بوشكوف في مدونته الصغيرة على تويتر :”تقرير مولر لا يثبت أي تواطؤ مع روسيا، وبسبب غياب هذا التواطؤ، لم يتورط أي من المشتبه بهم في مؤامرة مع روسيا – لا مانافورت ولا فلين ولا غيرهم. يحتوي التقرير على الكثير من الدخان والضباب، والكثير من “محتمل للغاية”، ولكن ليس هناك شيء ملموس. الجبل تمخض مرة أخرى فولد فأرا ميتا”.

وقال في وقت سابق النائب العام وزير العدل الأمريكي، وليام بار، الذي على قراره يعتمد الإفصاح الجزئي أو الكامل عن نتائج تحقيق المدعي الخاص، قال إنه سوف يقدم تقريرا عن “النتائج الرئيسية” للتحقيق إلى الكونغرس قريبا، على الأرجح في نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أنه وبالتزامن مع تقديم التقرير إلى الكونغرس، سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت بالإجماع في السابق على نشر تقرير مولر، لكن الوزير بار سيسترشد في هذا الشأن بقواعد الوزارة، وليس برأي الكونغرس وقراراته. وطالب الديمقراطيون في الكونغرس بالفعل بنشر التقرير بالكامل مع جميع الوثائق المصاحبة.

المصدر: نوفوستي