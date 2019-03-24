مصر – افادت البورصة المصرية، إنها أوقفت التعامل على أسهم “إعمار مصر للتنمية”، اعتبارا من جلسة تداول الأحد.

وأضافت البورصة، في بيان لها، أن قرار وقف التعامل سيبقى ساريا، حتى ورود بيان من الشركة في ضوء مخاطبة صادرة عن البورصة للشركة الأحد، بشأن ما تم نشره حول “استرداد 80 فدانا (336 ألف متر مربع)، بمنطقة الشيخ زايد من إعمار”.

ونشرت صحيفة المال المصرية (خاصة)، الأحد، أن الحكومة استردت من “إعمار مصر للتنمية” 80 فدانا من مساحة أرض مشروع كايرو جيت الواقع على طريق القاهرة – الاسكندرية، وتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار الاسترداد يأتي تحت مظلة قرار حكومي، يتعلق بتقنين أوضاع الأراضي.. الذي يلزم المالك بالتنازل عن 50 بالمائة من إجمالي المساحة التي يملكها في تلك المنطقة.

وكانت “إعمار مصر”، حصلت على الأرض في 2008، وحدد لها مبلغ بسيط مقابل تغيير النشاط، لكنها لم تقم بالسداد.

و”إعمار مصر للتنمية”، هي إحدى شركات مجموعة إعمار الإماراتية، التي يرأسها رجل الأعمال محمد العبار.

الأناضول