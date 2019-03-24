تركيا – صرحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورغان” وغيره من البنوك بعد تراجع الليرة بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضي.

وقالت الهيئة، أمس السبت، إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك “جيه بي مورغان”، الجمعة الماضية، أضر بسمعة البنوك التركية وأحدث تقلبا في أسواق المال. وأضافت أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية” اللازمة في هذا الشأن.

كما ذكرت هيئة أسواق المال التركية، أمس السبت، أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير “مضلل” وأنه شجع على القيام بمضاربات فى الأسهم ببورصة اسطنبول.

ورفض متحدث باسم بنك “جيه بي مورغان” في المنطقة التعليق على ذلك.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بأكثر من 4% في مقابل الدولار الأمريكي، الجمعة الماضية، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أزمة العملة التي وقعت في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن إقبال الأتراك على شراء العملة الأجنبية، مع تدهور علاقات بلادهم مع أمريكا.

المصدر: رويترز