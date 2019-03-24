ليبيا – جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود (اليوبام) فياتشينزو تاليفري دعم البعثة لوزارة الداخلية وخاصة في مجالات التدريب وتنمية وتأهيل وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية في مراقبة الحدود وتبادل المعلومات.

جاء ذلك خلال إستقبال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لفياتشينزو تاليفري اليوم الأحد بمقر الوزارة في طرابلس.

وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على فتح آفاق للتعاون المشترك في كافة المجالات مع بعثة اليوبام وإهتمامها على تنفيذ كافة البرامج التي من شأنها رفع كفاءة كافة منتسبي وزارة الداخلية.

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