ليبيا – شددت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة على أن الدروس لم تستخلص من العملية العسكرية التي شنها حلف الناتو قبل 20 عاما ضد يوغوسلافيا ما انعكس بوضوح في الأحداث بالعراق وليبيا.

البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية أعلنت اليوم الأحد للصحفيين في الذكرى الـ20 لشن عملية الناتو في يوغوسلافيا بحسب قناة “روسيا اليوم” أن هذه هي من دون أدنى شك ذكرى مأساوية في تاريخ أوروبا المعاصر.

وتابعت البعثة :”في ذلك اليوم تفوق الإغراء لحل المشاكل العرقية والطائفية في يوغوسلافيا ليس من خلال المساعي الدبلوماسية المجتهدة بل عبر الأساليب الوضيعة والمستعجلة للجراحة القسرية خارج نطاق القانون الدولي ودون تفويض من مجلس الأمن الدولي”.

ولفتت البعثة إلى أن القصف الجوي والصاروخي ليوغوسلافيا أسفر عن تدمير منشآت حساسة للبنى التحتية المدنية ووقوع خسائر جانبية بين المواطنين،مضيفة أن استهداف السفارة الصينية لدى بلغراد في 7 مايو 1999 ما زال حادثا غير مبرر.

البعثة الروسية أشارت إلى أن إحتمالات نشوب النزاع عالية في المنطقة كما بقيت مسألة الإعتراف الدولي بإقليم كوسوفو عالقة،مضيفة: “للأسف الشديد أظهرت الأحداث في العراق وليبيا أن الدروس لم تستخلص من تلك الأحداث الدراماتيكية في البلقان”.