ليبيا – أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت قافلة وقود جديدة إلى المنطقة الجنوبية محملة بأكثر من مليون و200 ألف لتر من وقود البنزين بالإضافة إلى 190 ألف لتر من وقود الديزل.

شركة البريقة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن نقل المحروقات إلى أهل المنطقة الجنوبية يأتي لحل مختنقات الوقود التي عانت منها بلديات ومناطق الجنوب منذ أشهر عديدة.

وأضافت الشركة بأن عمليات تزويد الجنوب بالوقود مستمرة بشكل يومي وفق الجدولة التي وضعتها إدارة الشركة بمتابعة مستمرة من المؤسسة الوطنية للنفط ، لافتةً إلى أن أزمة الوقود في الجنوب بدأت بالإنفراج في الجنوب.

ونوّهت الشركة إلى أنها ستعرض وبشكل يومي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” جداول تبين كميات الوقود المرسلة إلى الجنوب.

وأهابت الشركة المواطنين وخاصة في مدن الجنوب الإبلاغ عن أية مخالفات فيما يتعلق بتوزيع الوقود عبر صفحة الشركة على “الفيس بوك” أوبالإتصال مباشرة بالرقم المخصص للبلاغات والمدرج ضمن صفحة الشركة.

شركة البريقة أكدت على حل أزمة المحروقات في المنطقة الجنوبية بعد تغطية احتياجات المنطقة من الوقود والديزل والغاز ،مطالبةً كافة سكان الجنوب بالإبلاغ عن أي عمليات بيع للوقود خارج المحطات المعتمدة عبر قنوات الاتصال بالشركة.