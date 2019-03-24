ليبيا – حذرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة من إستخدام مسحوق مزور لمادة الحناء ما أدى إلى وفاة سيدة ليبية أمس السبت بمستشفى المرج التعليمي نتيجة تعرضها للتسمم بسبب مسحوق نبات الحناء السوداء المزيفة .

الناطق الرسمي باسم الوزارة معتز الطرابلسي أكد بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة على خطورة المادة الكيميائية المضافة إلى الحناء ، لافتاً إلى أنه خلال الأعوام الماضية وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الفائت أرتفعت عدد حالات الوفاة جراء التسمم إلى 59 حالة و149 حالة تسمم وتحسس جلدي بحسب إحصائيات المستشفيات بعدد من البلديات و55 حالة بالمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة إنها تجتهد حالياً من خلال مكاتبها بالمناطق الصحية والبلديات لإقامة ورش العمل والملتقيات للحد من مخاطر إستخدام نبات الحناء.

ولفت الطرابلسي إلى أن التقارير الصادرة عن مختبرات التحاليل بعد الكشف ودراسة عينات من بعض النساء جراء استعمالهن مادة الحناء المُضاف إليها بعض المكونات الكيميائية وان التحاليل الأولية قد بينت وجود مادة سامة بتركيز عالي وجاري التأكد من صحة النتائج الأولية حتى الأن.

يُشار إلى أن أعداد وفيات التسمم جراء إستعمال الحناء السوداء قد تزايدت في الآونة والسنوات الأخيرة وحسب النتائج المعملية المعتمدة من مركز الخبرة القضائية والبحوث في وزارة العدل بالحكومة المؤقتة خلال عام 2018 أن التسمم جراء استعمال الحناء المضاف إليها مادة PPD البارفنيلين ديامين التي تستخدم في صناعة حبر الطابعات وإطارات السيارات.