ليبيا – جهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بأقسام العناية والعلاج الطبيعي وقسم الأشعة التشخيصية.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التجهيزات شملت جهاز أشعة مقطعية و3 أجهزة تخدير وأجهزة ومعدات متكاملة لقسم العلاج الطبيعي.

وأشارت الوزارة إلى أن تجهيز مستشفى علي عسكر يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الصحة الرامية لإستعادة تعافي المستشفيات والمراكز التخصصية العامة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة محمد عيسى من خلال دعم المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة وتنفيذ أعمال صيانة داخلها دعمًا لتوطين العلاج بالداخل.