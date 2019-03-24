ليبيا – وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة عن موعد انطلاق الملتقى الوطني الجامع في غدامس في شهر أبريل المقبل بالغامض، مشيرةً إلى أن الهيئة التأسيسية لم تتلق أية دعوة لحضوره.

عمران أكدت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد على أن هناك أمور غامضة وغير معروفة حتى اللحظة بشأن تشكيلة الملتقى الوطني الجامع والمعايير 17 التي تم على أساسها الاختيار وأهداف الملتقى والقرارات التي ستنتج عنه وآلية اتخاذ القرارات فيه بالإضافة لمدى شرعية الملتقى والتزام الأطراف به وقدرة الملتقى على حل الإشكاليات العالقة في ليبيا.

وإعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن هذا الملتقى هو آخر ورقة سيطرحها سلامة بعد استحالة التوافق بين مجلس النواب والدولة.

وتابعت قائلة:”يمكن أن يساهم الملتقى في حل إشكالية توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية لكن تدخل الملتقى في المسار التأسيسي أو تعطيله أو تأجيله بناء على رغبات بعض الأطراف المتنفذة سيكون منزلقا خطيرا نحو ضرب المسار التأسيسي وتجاهل إرادة الشعب الليبي”.

عمران قالت إنه لا بد أن يساهم ما ينتج عن الملتقى ربما في حل الإشكاليات المتعلقة بتوحيد السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي والمؤسسة العسكرية تمهيداً لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء دون تدخل في هذا المشروع لأن القرار سيكون لليبيين في قبوله من عدمه.