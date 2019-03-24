الولايات المتحدة – أعلنت شركة كاديلاك عن نيتها إطلاق “CT5” الجديدة، التي ستنضم إلى قائمة سياراتها السيدان المخصصة لفئة رجال الأعمال.

ومن أبرز ما سيميز هذه السيارة، هيكلها الكبير بطول 4.7 متر، وواجهاتها الأمامية المزودة بفتحات هوائية كبيرة، ومصابيح “LED” بشكل عمودي على جانبي الواجهة بتصميم ملفت للأنظار.

وستأتي هذه السيارة بأحدث التقنيات وأنظمة المولتيميديا، كنظام “Bose” لتوزيع الأصوات والموسيقى داخل قمرة القيادة، ونظام خاص للتعامل مع جميع الأجهزة الذكية العاملة بنظامي “أندرويد” و”IOS”، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة بالكاميرات لكامل محيط السيارة، وأنظمة للفرملة الآلية لمنع الحوادث، ونظام يسمح للمركبة بركن نفسها آليا دون الاعتماد على السائق.

ومن المفترض أن تأتي “CT5” بنوعين من المحركات، توربيني بـ 4 أسطوانات، وسعة لترين، ومحرك بـ 6 أسطوانات، وسعة 3.0 لترات، يعملان مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.

كما ستزود هذه المركبة بنظام دفع خلفي، ونظام دفع رباعي، وأنظمة تعليق خاصة، وفرامل يدخل في تركيبها السيراميك وألياف الكربون، لزيادة فعالية الفرملة على السرعات العالية.