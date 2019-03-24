تركيا – حققت الرياضية التركية نسليهان يغيت، الميدالية البرونزية في بطولة “أورليانز ماسترز” لكرة الريشة، المقامة في فرنسا.

وقال الاتحاد التركي لكرة الريشة، في بيان، إن يغيت، حققت الميدالية البرونزية في فئة فردي السيدات.

وخسرت يغيت، في الدور نصف النهائي أمام الاسكتلندية كريستي غيلمور، بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، لتحتل المرتبة الثالثة في البطولة.

وكانت يغيت، تغلبت في الجولة الأولى من البطولة على الأمريكية كريستال بان، وفي الجولة الثانية على الإندونيسية تشويرونيسا تشويرونيسا.

وتمكنت من تحقيق الفوز على اليابانية آيومي مينا، في الدور ربع النهائي بشوطين متتاليين، لكنها لم تستطع تجاوز عقبة غيلمور، في الدور نصف النهائي.

الأناضول