مصر – افتتح في القاهرة، امس، معرض الفنانيْن التشكيليين الروسيين من مدينة سوتشي، فيكتوريا وفلاديمير كيريلينكو، بعنوان “كرة القدم والخلود”.

ويخصص المعرض لمونديال 2018 الذي أقيم العام الماضي في روسيا. وسبق للمعرض أن أقيم في 40 مدينة حول العالم. وسينتقل بعد اختتامه في القاهرة إلى الإسكندرية ثم إلى تونس.

وقال فلاديمير كيريلينكو، إن مشروع “المونديال-2018” الفريد من نوعه، لا يزال يحظى بشعبية فائقة ويلفت أنظار الجمهور، إذ يشكل نظرة نادرة إلى الحياة عبر كرة القدم والفكاهة، على الرغم من اختتام مباريات المونديال.

وتتضمن اللوحات الفنية التي كشف عنها المعرض مشاهد مجازية أبدعت لتحمل أشكالا من الفكاهة والمبالغة. أما البطل الرئيس لغالبية اللوحات، فهو “كرة قدم” بكافة أنواعها.

وعلى سبيل المثال، فإن لوحة بعنوان “الثمرة المحظورة”، أظهرت الكرة داخل قشرة رمانة. وفي لوحة أخرى تأتي الكرة على شكل هالة قداسة على رأس نجم كرة القدم بيلي.

يذكر أن الفنانين التشكيليين الروسيين كانا قد أقاما معارض شخصية لهما في 70 مركزا للثقافة العالمية، منها باريس وروما ونيويورك وبرلين ومدريد وغيرها.

المصدر: تاس