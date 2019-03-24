مصر – اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، حيث أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وتأهلت خمسة منتخبات عربية إلى نهائيات النسخة المقبلة للبطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يونيو ولغاية 20 يوليو المقبلين، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للمنتخبات العربية، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، إضافة إلى مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي مدغشقر، بوروندي إضافة إلى موريتانيا.

وتضم النسخة المقبلة 24 منتخبا، وذلك لأول مرة أيضا في تاريخ كأس القارة السمراء، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالي، غينيا، أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، أنغولا، بنين، بوروندي، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.

المصدر: وكاالات