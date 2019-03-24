ابوظبي – نصح موقع “صبايا ستايل” أيّ فتاة تعرّضت للأذية من قبل شاب بأن تسامحه وعدد الموقع الأسباب التي ستفيدها بحسب علم النفس.
– عندما تسامحين، أنتِ تكونين قد تصالحت مع الألم وهكذا تصبحين أوعى عاطفياً.
– عدم المسامحة يولد حقداً في قلبكِ وهذه الطاقة السلبية سترافقكِ كل الوقت وتؤثّر على نفسيتك وكلّ خطوة من حياتك.
– بالعادة أكثر ما يجرح الإنسان النرجسي الذي يتسبّب بالأذية هو عدم الاكتراث واللامبالاة، فعندما تنتقمين، سيظن أنّه أثّر بك وأنّه نجح بشره.
– المسامحة تجعلك شخصاً ناضجاً وتغيّر بشخصيتك وتزيد من عدم اكتراثك بالمستقبل.
– عندما تسامحين، سيصبح هدفك التالي هو التخطّي والبحث عن بداية جديدة.
– ستتخلّصين من هذا الأمر المزعج وتبدأ بالاهتمام بنفسك والبحث عن سعادتك.
– المسامحة تدفعك للتخلّص من الماضي وعيش الحاضر والمستقبل.
– المسامحة تستفز الرجل وحتى لو وجد امرأة جديدة، سيتذكرك كأقوى امرأة في حياته.