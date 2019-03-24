ليبيا – أفاد رئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شايب العين برفع الطيران المدني الأمريكي الحظر جزئيا عن عبور طيرانها المدني للأجواء الليبية على إرتفاعات شاهقة فوق ارتفاع الـ30 ألف قدم.

رئيس المصلحة قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت إن الرفع الجزئي خطوة للأمام غير أنها لن تكون فعالة حتى تؤمن المطارات وتوفر فيها الخدمات وهو ما يمهد لرفع الحظر عن المطارات المدنية الليبية، على حد تعبيره.

وأوضح شايب العين أنهم عقدوا الأسبوع الماضي لقاء مع هيئة السلامة الأوروبية المشرفة على الطيران المدني الأوروبي في تونس لبحث رفع الأوربيين الحظر عن المطارات الليبية.