الولايات المتحدة – فاز المقاتل الروسي أناتولي توكوف على نظيره الأمريكي جيرالد هاريس في النزال الذي جمعهما اليوم السبت، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، ضمن دورة “Bellator 218” للفنون القتالية المختلطة.

وكاد أن يخسر المقاتل الروسي في الجولة الأولى عندما تلقى وابلا من اللكمات المبرحة من قبل خصمه، لكنه صمد حتى نهايتها، ومن ثم تمكن توكوف من خنق منافسه بقوة قبل نحو 35 ثانية من نهاية الجولة الثانية.

وحقق أناتولي توكوف (29 عاما) بذلك انتصاره الرابع على التوالي والثامن والعشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارتين فقط.

في المقابل، مني جيرالد هاريس (39 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 25 فوزا، وتعادل واحد.

المصدر: “vesti.ru”