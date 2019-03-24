تايلاند – أصدر ملك تايلاند عشية أول انتخابات يجريها المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ نحو 5 سنوات، بيانا نادرا استعاد فيه دعوة والده الراحل إلى تأييد قادة أخيار من أجل تفادي الفوضى.

ويأتي بيان الملك ماها فاجيرالونغكورن، الذي صدر مساء السبت، بعد أقل من شهرين من إلغاء قرار ملكي بترشيح حزب مرتبط برئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا شقيقته الأميرة أوبولراتانا لرئاسة الحكومة.

ولاحقا حلّت المحكمة الحزب في فصل جديد من فصول التقلبات السياسية التي تشهدها البلاد.

واعتبر حينها الملك ترشيح شقيقته لرئاسة الوزراء خطوة “غير ملائمة”، فيما أكد بيان صادر عن القصر أن “الملكة وولي العهد وأفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لأن ذلك مخالف للدستور”.

كما تضمن البيان الملكي عبارات استخدمها الملك الراحل بوميبول أدولياديج عندما دعا في عام 1969 الشعب إلى “دعم الأخيار لحكم المجتمع والسيطرة على الأشرار لمنعهم من خلق الفوضى”.

هذا ودعا فاجيرالونغكورن الشعب إلى “تذكر وإدراك” فحوى عبارات والده الذي توفي في عام 2016.

ودعا الملك الشعب والجيش والشرطة والخدمة المدنية إلى الاستجابة لكلمات والده.

المصدر: أ ف ب