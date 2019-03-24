كازاخستان – اكتسح منتخب روسيا مضيفه كازاخستان برباعية نظيفة، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وفرض الجناح الروسي دينيس تشيريشيف نفسه نجما للمباراة، بتسجيله ثنائية، في الدقيقتين (19 و54)، كما هيأ في الدقيقة (52) كرة الهدف الثالث للمهاجم أرتيوم دزيوبا، قبل أن يختتم إبزال بيسيبيكوف مدافع كازاخستان، الرباعية الروسية، بتسجيل هدف بالخطأ في شباك فريقه، في الدقيقة (62).

وحصد المنتخب الروسي بذلك أول 3 نقاط له في التصفيات، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب البلجيكي بثلاثة أهداف لهدف، بينما مني منتخب كازاخستان بخسارته الأولى، بعد فوزه المفاجئ في الجولة الماضية على المنتخب الإسكتلندي بثلاثية نظيفة.

وتقام في وقت لاحق اليوم، مباراتان ضمن منافسات المجموعة ذاتها، حيث تلعب سان مارينو ضد إسكتلندا، وقبرص مع بلجيكا.

المصدر: silatv