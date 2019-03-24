ليبيا – وصلت خلال اليومين الماضيين شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية المقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مركز سبها الطبي.

منسق منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي قالت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز إن هذه الشحنة هي جزء من مشروع تُنفذه منظمة الصحة العالمية وبدعم من مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية ECHO لدعم المرافق الصحية في المناطق التي تعاني من الصراعات.

ويتمثل الدعم في المجموعات الدوائية والمستلزمات الطبية والجراحية بالإضافة إلى تسيير قوافل طبية إلى المناطق الجنوبية.

وأكدت الجداوي أن هناك 10 شحنات مماثلة أرسلت إلى كل من (أوبارى، مرزق، غات في المنطقة الجنوبية، سرت، بنغازي، درنة، طبرق والجبل الأخضر).

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